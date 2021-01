Usa, muore un secondo poliziotto dopo l'assalto a Capitol Hill. La polizia: «Non era in servizio»

È morto un secondo poliziotto, a Washington. Si chiamava Howard Liebengood, e la sua morte arriva dopo quella di Brian Sicknick, il 42enne che il 7 gennaio è stato ferito durante gli scontri con i manifestanti pro Trump, al Campidoglio Usa. Liebengood aveva 51 anni ed era in servizio a Capitol Hill dal 2005: era assegnato alla divisione del Senato e suo padre era stato capo ufficiale della sicurezza del Senato nel biennio 1981-1983. Della sua morte, però, non sono state chiarite le cause, anche se le forze dell'ordine hanno sottolineato che Liebengood non era in servizio, al momento degli scontri tra la polizia e i manifestanti che tentavano di impedire la vittoria di Joe Biden: alcuni pensano che possa trattarsi di un suicidio.

The U.S. Capitol Police just announced the tragic death of Officer Howard Liebengood - for whom I mourn. Our officers need more than gratitude. They need authentic, capable leadership and meaningful support, and I call on my colleagues to join me demanding it immediately. — Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) January 10, 2021

Nel frattempo sono arrivate le condoglianze da alcune personalità politiche, fra cui il repubblicano Dean Phillips: «La U.S. Capitol Police ha appena annunciato la tragica morte dell'agente Howard Liebengood - per il quale sono in lutto", ha scritto il rappresentante Dean Phillips, democratico del Minnesota, su Twitter. "I nostri ufficiali hanno bisogno di più della gratitudine. Hanno bisogno di una leadership autentica, capace e di un sostegno significativo, e invito i miei colleghi ad unirsi a me per chiederlo immediatamente».

