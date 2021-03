11 Marzo 2021

di Michela Allegri

(Lettura 3 minuti)







È stata la prima poliziotta a cavallo nel Regno Unito, scrivendo una pagina di storia. E ora, in fin di vita, è riuscita a realizzare il suo ultimo grande desiderio: poter trascorrere qualche ora di pace, al sole, accarezzando di nuovo una criniera. A rendere felice Rita Meredith, 75 anni, ci hanno pensato Graham e Nicole, due poliziotti della New South Wales Police Force. La donna è ricoverata per una grave malattia al Calvary Mater Newcastle, un ospedale a Waratah, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

Maria Elena Boschi: «Il mio stalker era ovunque, essere donne espone di più»

LA SORPRESA

Dopo un lungo viaggio, iniziato partendo dalla base di Redfern, un sobborgo nel centro di Sydney, gli agenti si sono presentati al nosocomio in sella a Hollywood e Don. Rita, che ha raccontato di essere stata la prima donna poliziotta a cavallo nel Regno Unito, quando aveva vent'anni, era commossa e stupita. «Ha trovato quel gesto meraviglioso - ha raccontato suo figlio Robert Parnaby - non poteva credere che quei poliziotti avessero trovato il tempo di guidare per cinque ore, andata e ritorno, solo per vederla e farla sorridere». Robert ha infatti detto che le condizioni della madre sono molto serie e che la donna non può allontanarsi dall'ospedale. Da giorni ripeteva che prima di morire le sarebbe piaciuto rivedere un cavallo, accarezzarlo. Ma sembrava un'impresa praticamente impossibile. Fino a ieri, con la sorpresa degli agenti della New South Wales Police Force.

«Sono state versate molte lacrime e sono stati creati dei ricordi bellissimi - ha scritto in un post su Facebook la nuora della signora Meredith, Emily Sykes - Gli agenti erano accompagnati dai bellissimi Hollywood e Don e hanno sicuramente reso migliore la giornata di Rita e di tutto il personale, che è rimasto sbalordito». E ancora: «Sono stati incredibilmente pazienti, hanno risposto a tutte le nostre domande e hanno lasciato che Rita accarezzasse i cavalli e desse loro alcune mele da mangiare».

Rita Meredith, âgé de 75 ans avait un dernier souhait très particulier avant de mourir https://t.co/8F9XzR4Y3n — H24 News Canada FR (@h24news_ca_fr) March 11, 2021

LA REGINA MADRE

Emily ha anche condiviso una foto in bianco e nero della suocera a cavallo che incontra la Regina madre nel 1967. «Dopo 2 anni di servizio Rita ha deciso di diventare una agente a cavallo. È stata la prima donna poliziotta a cavallo nel Regno Unito e probabilmente nel mondo intero. Un'impresa davvero speciale per una donna molto speciale». Il figlio Robert ha poi aggiunto un aneddoto: quando Rita ha incontrato la Regina madre, il suo cavallo ha rosicchiato il cappotto della reale. «Il suo cavallo, Neville, ha cercato di mangiare la pelliccia sul risvolto del cappotto della Regina madre, che si è messa a ridere e ha detto che era meraviglioso vedere una ragazza fare quel lavoro».

Rita vive in Australia dal 1991. È stata a lungo affidataria per bimbi con disabilità: «Ha accudito 61 bambini a casa nel corso degli anni», ha ricordato il figlio.