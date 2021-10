Polexit, Varsavia sfida l'Ue sullo 'stato di diritto': potrebbero uscire dall'Europa

Venerdì 8 Ottobre 2021, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 17:10

Si aggrava ancora la frattura tra Varsavia e Bruxelles sul rispetto dello stato di diritto con un nuovo scontro che potrebbe allontanare sempre di più i fondi del Recovery destinati alla Polonia, se non addirittura segnare un passo verso la 'Polexit'.

La Corte costituzionale polacca, guidata dalla giudice Julia Przylebska, ha decretato che alcuni articoli dei Trattati dell'Unione europea sono «incompatibili» con la Costituzione dello Stato polacco e che le istituzioni comunitarie «agiscono oltre l'ambito delle loro competenze».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Von der Leyen: useremo tutti i poteri per far rispettare... LO SCENARIO L'Ungheria del sovranista Orban guida i 12 paesi LA LETTERA Migranti, 12 Paesi a Bruxelles: «L'Ue finanzi muri ai... IL FOCUS Ungheria e Polonia, niente attivisti Lgbtq nelle scuole

C'era attesa per la sentenza

La sentenza, molto attesa sia a Bruxelles che a Varsavia, si infila nel contenzioso sulla riforma della magistratura voluta dal partito al governo Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski - e in particolare sul nuovo sistema di disciplina dei giudici - che secondo l'Ue mina l'indipendenza del sistema giudiziario in Polonia e che è già oggetto di una procedura di infrazione.

La posizione di Bruxelles

«Siamo preoccupati», è stata la prima reazione della Commissione alla sentenza. «La nostra posizione è chiara. La legge dell'Ue ha il primato su quella nazionale. La Corte di giustizia Ue è l'unica che può stabilire» la compatibilità tra la legge Ue e quella nazionale, ed «è vincolante», ha detto il commissario alla Giustizia Didier Reynders. «Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per proteggere» questi principi, ha ammonito. Sulla stessa linea il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: «La sentenza di oggi in Polonia non può restare senza conseguenze».

La Commissione Europea utilizzerà «tutti gli strumenti a disposizione» per assicurare il rispetto del principio che prevede il primato del diritto Ue su quelli nazionali, che è «il cuore dell'Unione, fin dall'inizio», ha sottolineato anche il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders rispondendo, in conferenza stampa a Lussemburgo al termine della riunione del Consiglio, in merito alla sentenza.

«Siamo preoccupati per la situazione. Ripeto la nostra posizione sul primato del diritto Ue. Nei mesi scorsi abbiamo coerentemente richiamato alcuni principi fondamentali del diritto Ue, principi che governano l'Ue dall'inizio, che sono il cuore dell'Unione. Prima di tutto, le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti per tutti i Tribunali nazionali; secondo, il diritto Ue prevale sui diritti nazionali; terzo, solo la Corte Ue ha la giurisdizione per stabilire se un atto di un'istituzione Ue è contrario al diritto Ue», ha spiegato il commissario europeo. «Sul Pnrr della Polonia continuiamo le discussioni, sono processi separati. Ma non vogliamo avere alcuna deviazione da quei principi, che sono il cuore dell'Ue, fin dall'inizio», conclude il belga.

Per il premier Morawiecki vale il primato della loro costituzione

A Varsavia la decisione della Corte è stata al contrario accolta con favore dal governo di Mateusz Morawiecki: conferma «il primato del diritto costituzionale sulle altre fonti del diritto», ha sottolineato il portavoce Piotr Muller, spiegando che la sentenza si riferisce alle competenze dello Stato polacco che non sono state trasferite agli organi Ue. Fuori dalla sede del Tribunale, invece, una trentina di manifestanti hanno protestato contro la sentenza al grido di «Traditori» e «Benvenuti in Bielorussia».

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki assicura che la Polonia vuole rimanere nell'Unione europea. L'affermazione arriva un giorno dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca sulla supremazia del diritto interno rispetto a quello Ue. «Il posto della Polonia è e sarà nella famiglia delle nazioni europee», ha detto il premier su Facebook, aggiungendo che l'adesione al blocco è stata «uno dei momenti salienti degli ultimi decenni» per la Polonia e l'Ue.

L'Unione europea «non ha voce in capitolo» sulla giustizia polacca e non ha il diritto di interferire in certi aspetti della vita pubblica del Paese. È il commento del potente leader del partito di governo PiS (Diritto e Giustizia) Jaroslaw Kaczynski, dopo il pronunciamento della Corte Suprema polacca, che ha giudicato incompatibili con la Costituzione polacca alcuni articoli del diritto Ue. «La priorità della legge costituzionale su altre fonti del diritto deriva letteralmente dalla Costituzione polacca», ha invece commentato su Twitter il portavoce del governo, Piotr Muller. Per l'opposizione polacca, il pronunciamento della Corte suprema è un segnale della volontà del PiS di uscire dall'Unione europea. «Il mancato riconoscimento delle sentenze della Corte europea di giustizia è di fatto una strada verso la Polexit», ha commentato Borys Budka, esponente della Coalizione Civica, l'allenaza delle forze di opposizione liberal conservatrici.

L'80% dei polacchi si ritiene infatti soddisfatto dell'ingresso della Polonia nell'Unione che dal 2004 ha erogato miliardi di sussidi al Paese dell'ex cortina di ferro. Adesso in ballo ci sono 58,7 miliardi di euro fra prestiti e sussidi del Next Generation Ue destinato a Varsavia, cui però Bruxelles non ha ancora dato il suo via libera.

Strada in salita per trovare un accordo

Ma la strada si prevede tutta in salita: da Varsavia e Budapest arriva l'ennesima doccia fredda con il veto alle conclusioni del Consiglio Ue Giustizia relative alla strategia della Commissione sui diritti dell'infanzia che prevedeva, tra le altre cose, misure per porre fine alle mutilazioni genitali, contrastare il bullismo online dei giovani Lgbtq e migliorare la libera circolazione delle famiglie arcobaleno. Ad annunciarlo, è stata la ministra ungherese della Giustizia, Judit Varga: «Continueremo a resistere alla pressione della lobby Lgbtq. Poiché alcuni Stati hanno insistito strenuamente affinché gli attivisti Lgbtq fossero ammessi nelle nostre scuole, io e il collega polacco abbiamo dovuto usare il veto».

Ungheria e Polonia, niente attivisti Lgbtq nelle scuole: posto il veto sulle conclusioni del Consiglio Ue

L'intervento di Gentiloni

«La Commissione si adopera per far rispettare lo stato di diritto nell'Ue, tutti ne devono rendere conto e siamo preoccupati sulla situazione in alcuni Stati membri», ha avvertito appena ieri il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, riferendosi a Polonia e Ungheria. «La Commissione - ha assicurato - è determinata a difendere questi principi e questi valori».

Migranti, 12 Paesi a Bruxelles: «L'Ue finanzi muri ai confini». Salvini: «E l'Italia che dice?»

Le reazioni

La decisione della massima giurisdizione polacca, che ieri si è pronunciata contro la supremazia del diritto comunitario europeo sul diritto interno della Polonia, è un «attacco contro l'Ue», ha detto oggi Clément Beaune, sottosegretario francese agli Affari europei.

«La notizia è che la Polonia oggi attacca alle fondamenta la struttura giuridica della costruzione dell'Unione Europea. Il sovranismo antieuropeo non è slogan e folklore come qualcuno pensa. È un ritorno indietro. Sbagliato e pericoloso. Che va combattuto», così ha scritto invece il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.

«A chi chiede» l'uscita della Polonia dall'Ue «va ricordato che la nostra Unione è stata creata dagli Stati membri per servirli e non viceversa. L'Ue non ha il diritto giuridico di interferire nel modo in cui i giudici vengono nominati in uno Stato membro democratico». Così su Twitter il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr) al Parlamento europeo, commentando la sentenza.