mercoledì 5 novembre 2025, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 19:54

Campi, villaggi, strade di collegamento: dalla prospettiva russa, la guerra nel 2025 è stata deludente, con i successi che si misurano in ettari di terreno. Ma ora, poco prima dell'inverno, le notizie delle avanzate nella città di Pokrovsk e in quella di Kupyansk. Si tratta davvero di una svolta? La situazione è davvero cambiata o è il tentativo dell'esercito di Mosca di concentrare gli sforzi per dare l'impressione di aver effettivamente raggiunto qualche obiettivo quest'anno?

Intanto durante i feroci combattimenti a Pokrovsk, gli assaltatori ucraini del 425° reggimento d'assalto «Skelya» hanno cacciato i russi dal palazzo del consiglio comunale e hanno issato la bandiera ucraina. «I russi che non sono fuggiti o si sono arresi sono stati annientati», afferma l'ufficio stampa del reggimento, ripreso dai media ucraini.

Gli attacchi insensificati negli ultimi mesi

Una cosa è certa: la Russia ha intensificato i suoi attacchi nel Donbass centrale negli ultimi mesi. Secondo Zelensky, l'esercito russo ha attualmente circa 170.000 soldati in prima linea solo intorno a Pokrovsk, con un rapporto di forza che sarebbe addirittura di 1 a 10 in alcune aree del fronte. Ma come spiegano gli analisti, anche in caso di conquista di Pokrovsk, l'esito effettivo della battaglia dipenderà da come Kiev gestirà la situazione: una ritirata ordinata verso le proprie linee oppure il caos.

A Kupjansk, l'avanzata russa è stata lenta e costante, con pesanti perdite. A Pokrovsk, invece, si è avuta l'impressione che le unità ucraine siano state colte di sorpresa. Secondo Mykola Bielieskov, dell'Istituto nazionale per gli studi strategici, qui Kiev ha commesso errori nella catena di comando e nella comunicazione: «Gli sviluppi sono stati minimizati e l'area ha ricevuto piena attenzione solo dopo che Mosca aveva già radunato e schierato massicciamente le sue truppe».

Pokrovsk, una piccola città che un tempo aveva una popolazione di 60.000 abitanti, è nella lista delle priorità della Russia da oltre un anno. La città è di importanza strategica per le importanti vie di trasporto che la attraversano. La città è anche un importante snodo logistico: Pokrovsk confina con le due città più grandi più a nord della regione: Sloviansk e Kramatorsk. Se Pokrovsk dovesse cadere, si libererebbero risorse per un'offensiva contro queste due città. Almeno sulla carta.

La situazione critica sul terreno

A Pokrovsk, lo snodo logistico-ferroviario del Donetsk, nell'est dell'Ucraina, la situazione resta critica. A constatarlo è DeepState, il gruppo nato per iniziativa di alcuni volontari, vicino all'esercito ucraino e che mappa regolarmente la linea del fronte: l'esercito russo «continua ad ammassare forze in città», scrive in un post pubblicato su Telegram, dove parla di una «città gradualmente assorbita, con le forze russe che hanno già preso il controllo di alcune aree, stabilito posizioni, creato siti di stoccaggio e mantenuto libere le vie di rifornimento logistiche in vista di ulteriori infiltrazioni in città». Alcune unità inoltre stanno tentando «di prendere il controllo dell'area tra Pokrovsk e Hryshyne, con tentativi simultanei di raggiungere quest'ultima», situata leggermente più a nord.

La battaglia potrebbe essere entrata nella sua fase finale e Pokrovsk potrebbe diventare la prima importante località ucraina conquistata dall'esercito russo dalla presa di Avdiivka, nel febbraio 2024, secondo alcuni analisti. Ma - constata DeepState, le operazioni ucraine contro i russi continuano con attacchi di droni e, più in generale, numerose immagini pubblicate su Internet «testimoniano un lavoro costante sulle posizioni nemiche». Nella tarda serata di ieri l'intelligence militare ucraina aveva diffuso il filmato di quella che descriveva come un'operazione speciale in corso nella città. Il video mostrava riprese aeree e terrestri di attacchi con droni, carri armati, fanteria, elicotteri e artiglieria, a testimonianza della portata della lotta contro l'avanzata delle forze russe. «Sono in corso aspri combattimenti con gli occupanti russi», aveva dichiarato l'Hur.

La nuova tattica russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato ieri a Pokrovsk per visitare diverse unità: «Questo è il nostro Paese, questo è il nostro fianco orientale e faremo tutto il possibile per garantire che rimanga ucraino», ha affermato. Se il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, sostiene che migliaia di militari ucraini sono circondati a Pokrovsk, sono diversi gli esperti che confutano questa affermazione e per i quali nel nord della città resta sotto controllo ucraino un corridoio largo da uno a tre chilometri. L'accerchiamento dunque non sarebbe totale ma la zona è sotto il fuoco costante dei droni russi, che attaccano i veicoli che cercano di rifornire le unità ucraine ancora posizionate a Pokrovsk e a Myrnohrad, che assieme formano una conurbazione un tempo abitata da 100mila persone. La battaglia di Pokrovsk è iniziata un anno e mezzo fa, ricostruiscono gli analisti, ma i tentativi di assalto frontale hanno incontrato una forte resistenza. Mosca ha cambiato tattica l'estate scorsa, quando ha impegnato le sue unità di droni contro la logistica militare ucraina, mentre prendeva la città con un movimento a tenaglia da nord. Bersaglio di attacchi da due anni, la città si è svuotata ormai di quasi tutti i civili, ma non è stata rasa al suolo, e la guerra strada per strada potrebbe in teoria durare mesi. Il taglio dei rifornimenti mette però le forze di Kiev in una posizione insostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA