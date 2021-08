Regno Unito, sparatoria a Plymouth: ci sono morti e feriti. Esclusa l'ipotesi terrorismo

Giovedì 12 Agosto 2021, 23:21

Sparatoria intorno alle 18 a Keynham, nei pressi di Plymouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra: una persona - al momento ancora non identificata - ha sparato verso altri individui, provando alcune vittime (al momento sembra 5) il cui numero è ancora imprecisato. La polizia, che ha spiegato che questo atto non viene trattato come legato al terrorismo, ha confermato l'accaduto spiegando come ora la situazione sia sotto controllo, ma la dinamica ancora da chiarire. Un sospetto è stato ucciso, The Telegraph. Sul posto sono intervenuti mezzi della polizia e diverse ambulanze.

Plymouth shooting latest: ‘Five dead’ and suspect ‘shot by cops’ after gun rampage https://t.co/n0hp86Ljtz — The Sun (@TheSun) August 12, 2021

Il numero delle vittime

«Si attende una conferma sul numero delle vittime», ha detto il deputato di Plymouth Luke Pollard. «È una giornata molto triste per la nostra città e la nostra comunità». Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa e attendere le istruzioni delle autorità. Alcuni di loro – riporta la Bbc – hanno raccontato di aver sentito degli spari.

