Accordo tra KFC e Pizza Hut: arriva la pizza con popcorn e pollo fritto (in edizione limitata)

Sembrava impossibile superare la pizza con ananas e bacon nella classifica delle peggiori varianti del piatto più famoso d'Italia nel mondo. Eppure a insidiare concretamente il titolo detenuto dalla pizza "hawaiana", ci stanno provando seriamente due colossi del food americano: il gigante del pollo fritto KFC e il suo "cugino", specializzato in pizza a domicilio, Pizza Hut. Le due catene statunitensi hanno raggiunto un accordo per lanciare sul mercato, per un periodo limitato di tempo, una pizza in edizione limitata guarnita con mais e "pop corn" di pollo fritto (delle pepite di pollo che ricordano nell'aspetto il pop corn), accompagnate da mozzarella e dalla speciale salsa di KFC.

La "Popcorn Chicken Pizza", questo il nome della nuova ricetta, è stata pensata per celebrare la giornata nazionale della pizza, il 9 febbraio, ma è disponibile già da oggi, lunedì 3 febbraio, e soltanto per i clienti britannici. Verrà venduta, però, soltanto per due settimane: fino, cioè, al 16 febbraio. L'accoglienza sui social da parte degli affezionati delle due catene di fast food, è stata entusiasta, con persone che non vedono l'ora di assaggiarla. I puristi della pizza italiana, invece saranno un po' meno contenti. L'ultima volta che uno chef ha provato a rivisitare il piatto di origine napoletana, mettendoci sopra dei kiwi, non è andata molto bene: l'autore della ricetta ha dichiarato di aver ricevuto addirittura minacce di morte. Se gli autori della pizza con mais e pollo fritto avranno lo stesso destino è ancora tutto da vedere.



Ultimo aggiornamento: 15:25

