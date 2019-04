​Polonia, apre in autunno la piscina più profonda del mondo: l'Italia perde il record

Immergersi in profondità è un sogno comune di molti. Sfidare le acque e tuffarsi negli abissi oceanici risulta, però, talvolta difficile per i più disparati motivi. Uno tra i principali? La paura. Quale soluzione migliore se non quella di provare nelle acque tranquille di una piscina sicura e controllata dove non ci sono correnti, squali, pesci e meduse che appaiono da ogni direzione?

A Msxczonów, a sud di Varsavia (Polonia), aprirà in autunno quella che sarà la piscina più profonda del mondo. La Deepspot avrà infatti 45 metri di profondità e sarà a disposizione sia di subacquei principianti che professionisti. Ci sarà anche spazio per coloro che vogliono “vedere in profondità” senza bagnarsi, grazie ad un tunnel di vetro che permetterà alle persone di osservare cosa accade in piscina. Tuttavia non sarà possibile per gli spettatori scrutare sotto i venti metri, poiché da quella profondità in poi la piscina si estenderà all’interno di un enorme cilindro sommerso.

L’intera struttura conterrà circa 8 mila metri cubi di acqua, pari a ventisette piscine olimpioniche da cinquanta metri. Il primato attuale di profondità – almeno fino a che Deepspot non sarà aperta – appartiene ad una piscina italiana situata a Montegrotto Terme (Padova) profonda 42,15 metri ed inaugurata il 5 giugno del 2014. Qui è stato stabilito un guinness world record del campione di apnea Umberto Pellizzari e si sono svolti alcuni allenamenti della nazionale italiana di nuoto sincronizzato.

Anche il primato della piscina polacca non durerà molto. Sarà infatti superata dalla Blue Abyss, una piscina che raggiungerà i cinquanta metri di profondità che verrà aperta nel 2020 nel Regno Unito.

