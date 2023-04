Pipistrelli fritti trasportati in Germania, ragazzo di 31 anni rimpatriato in Italia

Durante l'ispezione di un furgone vicino al confine belga, la polizia federale di Aquisgrana ha sequestrato pipistrelli fritti e quasi una tonnellata di pesce non refrigerato. Un 31enne ha portato la merce dal Belgio alla Germania, hanno riferito le forze dell'ordine. Pesci e pipistrelli sono stati sequestrati per ordine dell'ufficio veterinario competente. Il ragazzo è stato rimpatriato in Italia.

Mancanza di copertura assicurativa

Inoltre, secondo le informazioni, la polizia federale ha messo in sicurezza il trasportatore per mancanza di omologazione e mancanza di copertura assicurativa. L'automobilista, che guidava senza documenti d'identità e senza patente, è stato denunciato per infrazioni al codice della strada e ingresso illegale. È ancora in attesa di procedimento per illecito amministrativo per le varie violazioni della legge contro l'igiene alimentare.

La legge sulla protezione delle specie

L'ufficio responsabile della regione della città sta attualmente verificando se ha violato la legge sulla protezione delle specie a causa dei pipistrelli fritti. Martedì l'imputato è stato portato davanti al tribunale distrettuale di Aquisgrana. Qui è stata decisa una carcerazione preventiva per consegnarlo alle autorità italiane, ha riferito l'autorità federale.