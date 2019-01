Il ghiaccio si spacca, il pinguino va alla deriva da solo: il video diventa virale

Ultimo aggiornamento: 15:27

Undiventato, che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di utenti sul web ma che dovrebbe essere, anche e soprattutto, un monito sull'impatto dell'uomo sull'ambiente. Immagini decisamente drammatiche, quelle catturate da un elicottero da un operatore che ha ripreso il momento in cui unasi spacca e rischia di portare alla deriva unL'animale, una volta accortosi che il ghiaccio su cui si trovava si era staccato dal lastrone dove si trovavano gli altri, ha corso velocemente per rimanere sulla 'terraferma'. Immagini piene di tensione, fortunatamente con un lieto fine. Ma non è sempre così, e vedere come il ghiaccio possa sciogliersi e spaccarsi in pochi secondi dovrebbe far riflettere sulle conseguenze a livello globale dell'inquinamento antropico.«Sono rimasto per almeno dieci secondi col fiato sospeso, ho temuto il peggio guardando questo video» - scrivono alcuni utenti - «Fa male vedere i ghiacci spaccarsi così e fa male vedere quei poveri animali. È come se qualcuno, lentamente e ogni giorno, distruggesse una parte della nostra casa».