Pilota vede Ufo e pubblica video su TikTok: «Secondo voi è un oggetto alieno?»

«Secondo voi è un oggetto alieno?». Una pilota di aerei di linea sostiene di aver avvistato un Ufo durante un volo. Ha deciso di raccontare l'incontro fuori dal comune su Tiktok. L'account appartiene a una giovane ragazza che sostiene di essere una dipendente di una nota compagnia di aerei di linea.

Pilota vede Ufo, il video

La giovane pilota era da poco decollata dall’aeroporto di Puebla (Messico) quando, volgendo lo sguardo al cielo, ha notato un oggetto singolare. «Il mio era un volo come gli altri, fino a quando non ho visto questo. Cosa credete che sia? Secondo voi è un Ufo?», ha chiesto l'utente messicana che dice di essere una pilota ai suoi follower.

La ragazza che ha l'account @pilotise è seguita da oltre un milione di follower. Nel video diventato ben presto virale si vede nel cielo azzuro un oggetto non identificao. Sopra l'utente ha inserito anche l'emoticon di un ufo.

I commenti: “Probabilmente era Goku”

Nei commenti del video gli utenti hanno fatto ben presto ironia. “Probabilmente era Goku”, ha scritto qualcuno. Ma c’è stato anche chi ha sotenuto l’ipotesi della pilota: “La voce automatica di sottofondo è ancora più inquietante dell’ufo stesso, forse anche lei stava pregando in una lingua sconosciuta”. In realtà, sono molti i piloti di linea che negli anni hanno raccontato di aver avvistato nei cieli degli oggetti volanti non meglio identificati: molti di questi avvistamenti sono poi diventati dei veri e propri casi d’indagine da parte delle autorità competenti, incluso il Pentagono.