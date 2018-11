Pilota si addormenta in volo e sbaglia l'atterraggio di 50 km: aperta un'inchiesta

Un pilota ha mancato l'atterraggio di quasi 50 km dopo essersi addormentato durante un volo charter. L'Australian Transport Safety Bureau ha dichiarato di aver aperto un'indagine su un caso di "incapacità del pilota" dopo il volo dell'8 novembre da Devonport in Tasmania alla vicina King Island. I dati di tracciamento del volo hanno mostrato che il volo 6.21 è atterrato in sicurezza all'aeroporto di King Island vicino alla città di Currie nonostante il superamento del bersaglio di 46 km.



Gli investigatori lo hanno classificato come un "grave incidente operativo" e stanno raccogliendo prove prima di un rapporto finale. Il rapporto sarà pubblicato alla fine dell'indagine, previsto entro marzo 2019. L'amministratore delegato di Vortex Air, Colin Tucker, ha rifiutato di commentare le indagini quando è stato contattato dal Daily Mail Australia. © RIPRODUZIONE RISERVATA