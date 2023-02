Pilota perde il controllo dell'aereo e si schianta: panico sulla pista d'atterraggio

Caos all'aeroporto. In Gran Bretagna un pilota ha perso il controllo dell'aereo che si è schiantato mentre cercava di atterrare a causa dei forti venti. L'aereo Challenger 604 è rimasto «gravemente danneggiato» dopo aver subito un danno l'estremità dell'ala sinistra. Il forte vento laterale ha fatto sì che l'aereo fluttuasse sopra la pista per diversi secondi. Nessun passeggero o personale è rimasto ferito durante l'incidente avvenuto nel gennaio dello scorso anno.

Un portavoce dell'Air Accidents Investigations Branch, che si occupa di tutti gli incidenti che coinvolgono gli aerei, ha dichiarato: «Lo stick pusher (spingi barra, ndr.) si è attivato a un certo punto causando il rimbalzo dell'aereo sulla ruota di prua».



È stato eseguito un go-around (interruzione della manovra di atterraggio di un aeroplano per via delle condizioni non favorevoli, ndr.) dopodiché l'equipaggio ha deciso di deviare verso l'aeroporto di Londra Gatwick. «Non ci sono stati feriti, ma l'aereo è stato gravemente danneggiato. L'indagine è quasi conclusa».