Tra le tante storie che in questi giorni arrivano dall'Ucraina ce n'è una, mai confermata ufficialmente, di un pilota ucraino che da solo avrebbe abbattuto sei aerei militari russi. È stato soprannominato "The Ghost of Kiev" (il fantasma di Kiev) e le sue gesta sono state rilanciate dall'account ufficiale del governo ucraino, dell'account del ministero della Difesa e da diverse agenzie di stampa. Nonostante ciò, sui social sono tantissimi quelli che parlano di fake news.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022