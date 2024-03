Sabato 23 Marzo 2024, 06:36

Una istituzione del rock russo, una band provocatoria e quasi leggendaria, ma finita nella lista nera ucraina dopo che, sulla scia della linea ufficiale del Cremlino, decisero di tenere un concerto in Crimea, considerandolo territorio della Federazione dopo l'occupazione del 2014. Eccoli i Picnic, il gruppo che doveva esibirsi nel teatro in cui si è svolto il feroce attacco terroristico. Racconta il sito Meduza: «Il cantante del gruppo Shklyarsky non ha parlato dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, tuttavia ha contribuito ad acquistare equipaggiamento militare per l'esercito russo». Ieri sera, dopo l'attacco, il direttore del concerto del gruppo Picnic Yuri Chernyshevsky ha dichiarato: «Noi stessi non sappiamo cosa sia successo. A quanto pare è avvenuta una tragedia. Tutto è successo prima ancora che il concerto iniziasse. Abbiamo sentito degli scoppi, poi ci siamo resi conto che il Crocus era in fiamme. Ancora non siamo riusciti a contattare un componente della nostra band, non sappiamo dove sia».

La storia dei Picnic è cominciata nel 1978 a Leningrado, quando c'era ancora la guerra fredda, Mosca era la capitale dell'impero comunista chiamato Unione Sovietica e l'apertura del primo McDonald's in piazza Pushkin era ancora lontana. Della prima formazione del gruppo rock Picnic è rimasto solo un componente, ma un altro anno chiave è il 2016. Scrivono alcune riviste specializzate russe: «Quell'anno la band è entrata nella lista degli artisti ai quali è stato impedito di esibirsi in Ucraina, poiché si esibivano in Crimea come parte della Russia, che è vista come territorio occupato dall'Ucraina». I Picnic però hanno sempre ribattuto di credere nel valore della pace. L'informazione è stata rilanciata anche da Wikipedia e questo spiega perché la band, per quanto ormai sulla scena da 46 anni, sia uno dei più importanti gruppi musicali russi, tanto che ieri sera per il concerto si erano radunati oltre 6mila spettatori nell'enorme teatro all'estrema periferia di Mosca, il Crocus City Hall.

E come mostrano le drammatiche immagini degli spettatori in fuga mentre i terroristi sparano contro chiunque, il pubblico era formato da persone di tutte l'età anche giovanissimi. Di certo però il dettaglio del concerto tenuto in Crimea, dopo l'occupazione ordinata da Vladimir Putin, sembra rientrare nella biografia di una band non invisa al sistema di potere che da quasi 25 anni controlla il Cremlino, anche se per il tipo di concerti e di brani, molto stravaganti e provocatori, nel tempo sono finiti ciclicamente nella lista nera delle autorità prima della fine dell'Unione sovietica e del regime comunista. Racconta il sito specializzato Salvemusic: «Il gruppo Picnic è una vera leggenda del rock russo. Ogni concerto del gruppo è una stravaganza, un'esplosione di emozioni e un'ondata di adrenalina». Il loro genere musicale spazia dal progressive al rock gotico e secondo Last.Fm «il gruppo è stato guidato dal cantante e chitarrista Edmund Shklyarsky dal 1981. Propone arrangiamenti insoliti, strumenti musicali autoinventati e testi esoterici che rendono la band un evento assolutamente unico nel genere della musica rock russa. I testi contengono temi come l'antico Egitto, i vampiri e il misticismo. Shklyarsky è il principale cantautore della band, compone sia musica che testi. Anche i suoi dipinti sono stati usati come copertina di alcuni album». Una curiosità: nell'album pubblicato nel 2003 dai Picnic compariva un brano dal titolo "I'm almost italian", vale a dire "sono quasi italiano".