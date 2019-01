Pesce rosso sparisce dall'acquario, sui social scatta la "caccia a Davo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, un pesce rosso comprato 5 anni fa, sparisce dall'acquario. E lei, Tanya, la sua padrona particolarmente affezionata, inizia le ricerche quasi come fosse un cane. Ecco perché qualche vicino di casa maggiormente in vena di ironia si è divertito a lanciare una vera e propria caccia, come se si trattasse di amico a quattro zampe. Così ha tappezzato i pali del quartiere di Park North a Swindon, a Ovest di Londra, con un identikit "inconfondibile" (fatto con un disegno a pennarello) e ha realizzato una pagina Facebook ( Finding Davo , alla Ricerca di Davo) che riprende il film del 2003 "Alla ricerca di Nemo", con l’immagine di due dei protagonisti del lungometraggio della Pixar, Marlin e Dory.Che fine può aver fatto Davo? Tanya, ai media locali, ha raccontato di aver perso il pesce dall’acquario martedì scorso, il giorno di Capodanno. Condivideva lo spazio con altri tre pesci ed ha escluso la possibilità che i suoi cani, uno Shih Tzu e un Terrier dello Yorkshire, si siano divertiti divorandolo (sarebbero stati troppo bassi per arrivare sul bancone dove era poggiato l'acquario).E su Facebook in tanti si divertono sulla pagina dedicata alla sparizione del pesce rosso. Uno dei ricercati maggiormente indiziati è un gatto che, con uno sguardo quantomai sospetto, è accusato di averlo fatto sparire.