Perù, due manifestanti uccisi: si dimettono 13 ministri

Due giovani manifestanti sono morti la notte scorsa in incidenti a Lima con la polizia nel sesto giorno di proteste dopo la destituzione del presidente Martin Vizcarra. Si tratta di due studenti universitari di 22 e 25 anni. La situazione di tensione ha avuto immediati riflessi a livello politico con le dimissioni a catena di 13 dei 18 ministri del governo formato dal presidente ad interim Manuel Merino soltanto tre giorni fa.

Pressure mounts on Peru's interim president to resign after a night of protests in which two people were killed and the country's political turmoil deepened. At least nine of Manuel Merino's Cabinet members quit. https://t.co/XVoL1yJqCc

— The Associated Press (@AP) November 15, 2020