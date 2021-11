Fossa comune precolombiana scoperta in Perù: i resti di 25 persone con vasi di ceramica e oggetti domestici

Sono tornati alla luce grazie a un attento lavoro degli archeologi i resti di una grande fossa comune in Perù, risalente all'epoca precolombiana. All'interno del sito di scavo di Chan Chan, zona nord del Paese sudamericano, è stata rintracciata la presenza di 25 resti umani, tra cui donne e bambini, insieme a vasi, anfore, aghi e altri oggetti di uso domestico utilizzati per la creazione di vesiti.

La scoperta risale a ieri quando il team di ricerche ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. «Si tratta probabilmente di un cimitero nella cittadella di Chan Chan» ha spiegato al giornale AFP l'archeologo Jorge Meneses.

La scoperta

Gli scavi nel sito archeologico sono iniziati circa tre settimane fa a Chan Chan che dista circa 500 chilometri dalla Capitale del Paese, Lima. «I resti umani sono quasi intatti», ha proseguito Meneses.

Chan Chan era una cittadella della cultura Chimu, che fiorì tra gli anni 900 e 1450 sulla costa nord del Perù prima di cadere sotto gli Incas. Il nome della città significa "Sole splendente" in lingua Chimu. Il nucelo abitativo fu costruito in un'area di circa 20 chilometri quadrati e stando agli ultimi studi sarebbe stato formato da dieci edifici. Nel momento di massimo sviluppo della zona gli abitanti sarebbero stati 30mila.

Il riconoscimento Unesco

Il sito archeologico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 1986, ma tuttoggi risulta anche uno dei luoghi da salvaguardare perchè in pericolo. In Perù sono presenti molti scavi, grazie ai quali sono stati scoperti usi e costumi delle civiltà precolombiane. Lo scorso mese un gruppo di operai che stavano lavorando a delle tubature del gas nel cuore di Lima si sono imbattuti nei resti di una tomba con al suo interno anche alcune ceramiche di 2mila anni.

