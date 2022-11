Pensionato a caccia di giardini in affitto dove girare nudo: «In cambio offro soldi e consigli di giardinaggio». L'uomo diventa una star

Ha 86 anni ed è un naturista e a caccia di libertà. Così il pensionato del Regno Unito che vive in un'abitazione circondata da altri edifici è a caccia di giardini appartati dove può passare il tempo a giocare nudo e chiede alle persone di affittare i loro spazi verdi. L'86enne, Stuart Haywood, spera di continuare il suo hobby di spogliarsi nudo, iniziato nel 2008, nei giardini appartati di altri e in Inghilterra è quasi una star.

Tutto è cominciato quando il contabile in pensione e fruttivendolo ha partecipato a una sessione di disegno dal vero a Swadlincote, nel South Derbyshire, da quel momento l'uomo ha capito che vivere senza abiti in dosso a lui piaceva così ha pensato: «Posso farlo anche nella vita di tutti i giorni». E da allora lo fa.

Stuart ammette, al Mirror, che prima che iniziasse a spogliarsi per nudi artistici, l'unica persona che lo aveva visto "come mamma lo ha fatto" in oltre 50 anni era sua moglie Rhona. Ma da 14 anni la sua vita è cambiata e anche quella della moglie. E Stuart e Rhona ora almeno due settimane l'anno vanno in vacanza alla Lakeside Farm Naturist Holidays, vicino a Skegness, un camping nudista per l'appunto.

La richiesta

Anche se a differenza di suo marito, Rhona non si sente a suo agio a spogliarsi, è felice di stare con gli altri ospiti nudi. La coppia ha persino rinnovato i voti di matrimonio nella destinazione delle vacanze, con un vicario nudo.

Ma man mano che Stuart e sua moglie invecchiano, trovano più difficile fare il viaggio verso Skegness, che si trova nel Lincolnshire, e per questo il pensionato vuole trovare un posto vicino a casa dove poter continuare a svolgere il suo hobby. In cambio dell'uso del giardino di una persona, Stuart offre denaro, consigli di giardinaggio e qualsiasi altra conoscenza che potrebbe essere utile o di interesse per il proprietario del giardino. Ha detto: «Vorrei trovare qualcuno con un giardino appartato che mi consenta di accedervi per alcune ore alla settimana per permettermi di seguire i miei interessi».

L'uomo è una star

Ha detto a Staffordshire Live: «Ho un sollievo di umore quando mi tolgo i vestiti. È un senso di libertà. Non sei mai troppo vecchio per essere nudo e non dovresti mai vergognarti del tuo corpo».

Tuttavia per Stuart vivere da naturista è difficile perchè il bungalow che condivide con sua moglie è circondato da altre case ed è molto vicino a un sentiero pubblico. Da questo la necessità di trovare un posto protetto. L'ottaseienne incoraggia anche gli altri a provare il naturismo e dice che, non importa quanti anni hai, «non dovresti mai vergognarti del tuo corpo».