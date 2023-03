Lukashenko, firmata legge sulla pena di morte per «alto tradimento»: l'applicazione riguarda funzionari e militari

Alexander Lukashenko ha firmato una legge sull'applicazione della pena di morte a funzionari e militari per alto tradimento. Nello specifico il presidente bielorusso ha firmato una norma «sull'introduzione di modifiche ai codici di responsabilità penale».

La legge introduce anche la responsabilità penale per il discredito delle Forze Armate, altre truppe e formazioni militari, organizzazioni paramilitari della Bielorussia, propaganda del terrorismo e violazione dei requisiti per la protezione dei segreti di Stato.



Il periodo di detenzione di persone sospettate di tradimento, cospirazione o altre azioni per impadronirsi del potere statale, spionaggio e attività sotto copertura è stato aumentato da tre a dieci giorni. Sono state introdotte anche multe per aver commesso reati contro la pace e la sicurezza dell'umanità, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la salute pubblica e lo Stato (c'erano solo scadenze).





Cosa prevede la legge

Il Presidente ha firmato la legge «sull'introduzione di modifiche ai codici di responsabilità penale». Lo scopo principale del documento è quello di rafforzare la lotta contro i crimini estremisti (terroristici) e antistatali.





La legge prevede l'estensione della responsabilità penale per il tradimento commesso da un funzionario nei confronti di tutte le persone che ricoprono cariche pubbliche. Allo stesso tempo, per il tradimento commesso da un funzionario o da un membro delle forze armate, viene introdotta la possibilità di una pena eccezionale, la pena di morte.

Una serie di reati contro lo Stato sono inoltre punibili con una multa fino a 50.000 rubli bielorussi. Questa misura è volta a fornire una riparazione incondizionata per i danni causati da tali atti e a privare i criminali dei mezzi per continuare le loro attività criminali. Vige la responsabilità penale per la propaganda del terrorismo, il discredito delle Forze Armate, delle altre truppe e formazioni militari, delle organizzazioni paramilitari e la violazione dell'obbligo di proteggere i segreti di Stato. Aumenta da tre a dieci giorni il periodo di detenzione delle persone sospettate di tradimento, cospirazione o altre azioni finalizzate alla presa del potere statale, spionaggio e attività clandestine, al fine di garantire la massima qualità possibile delle misure operative e investigative nei casi pertinenti. Allo stesso tempo, la legge prevede l'esenzione dalla responsabilità penale per le persone che hanno preparato un attacco a un'istituzione sotto protezione internazionale o un atto di sabotaggio, ma hanno abbandonato le loro intenzioni e hanno contribuito alla prevenzione dei suddetti crimini. Inoltre,iI Codice di Procedura Penale sta subendo alcune modifiche a seguito della sua applicazione pratica.



La pena di morte nel Paese bielorusso

Da sottolineare che la Bielorussia è l'unico paese in Europa dove la pena di morte non è stata abolita. Dagli anni '90, nel Paese sono state eseguite oltre 400 condanne a morte. L'ultimo è stato giustiziato nel 2021. Nel maggio 2021, Alexander Lukashenko ha firmato una legge che consente la pena di morte per tentati attacchi terroristici. Incolpare i sostenitori dell'opposizione in Bielorussia per le attività terroristiche è una pratica normale.