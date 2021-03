Pena di morte abolita in Virginia: è il primo stato del Sud degli Stati Uniti a mandare il pensione il boia

Niente più giustiziati in Virginia che abolisce la pena di morte e diventa il primo Stato del sud degli Stati Uniti a scaricare il boia. Il governatore Ralph Northam ha firmato il provvedimento che la abolisce nel penitenziario di Greensville, dove si trova la camera della morte che ha il record di esecuzioni negli States. «Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per la pena di morte nel nostro Stato, nel sud e nel paese», ha detto Northam.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Virginia, abolita la pena di morte: detiene il record di esecuzioni

Virginia, abolita la pena di morte: detiene il record di esecuzioni

Sakae Menda, il Giappone, l’anima e il braccio della morte

«La pena di morte resta»: il governatore ultracattolico del Nebraska si ribella al nuovo Catechismo del Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA