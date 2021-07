Pegasus, anche Macron nella lista dei probabili spiati. L'Eliseo: «Gravissimo, fare piena luce»

Anche Emmanuel Macron è nella lista dei possibili spiati da con lo spyware Pegasus. Molti capi di stato e di governo ed ex leder sarebbero dei potenziali obiettivi dello spyware sviluppato dalla società israeliana di armi informatiche NSO Group che può essere installato di nascosto sui telefoni cellulari che eseguono la maggior parte delle versioni di iOS e Android. A riportalo è stato il Washington Post. Nella lista tre presidenti e tre capi di governo in carica, sette ex premier e il re del Marocco.

Oltre a Macron nella lista sono presenti il presidente dell'Iraq Barham Salih, il presidente del Sud Africa Cyril Ramaphosa, il primo ministro del Pakistan Imran Khan, quello dell'Egitto Mostafa Madbouly e quello del Marocco Saad-Eddine El Othmani. Presenti poi sette ex primi ministri, tra cui quello del Libano Saad Hariri, quello dell'Uganda Ruhakana Rugunda e quello del Belgio Charles Michel, attuale presidente del Consiglio europeo. Infine, anche il re del Marocco Mohammed VI

«Se i fatti dovessero essere confermati, sarebbe ovviamente gravissimo. Sarà fatta piena luce su queste rivelazioni di stampa», ha dichiarato l'Eliseo, rispondendo ad una domanda sul fatto che il capo di Stato francese possa essere stato «potenzialmente spiato» nell'ambito del caso Pegasus.

Military-grade Israeli spyware was used in attempted and successful hacks of 37 smartphones belonging to journalists, human rights activists, business executives and the fiancee of murdered Saudi journalist Jamal Khashoggi, a global investigation finds. https://t.co/X0LbRPAy0l

