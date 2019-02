Abusi su 276 bambini, pedofilo condannato a 60 anni

Ha abusato di 276 bambini, offrendo loro denaro in cambio di contatti sessuali. Un colombiano di quasi 40 anni è stato condannato da un tribunale di Baranquilla a 60 anni di carcere per pedofilia, dopo essersi dichiarato colpevole di violenze su centinaia di innocenti.



Lo riferisce la Bbc, precisando che i reati sono stati commessi tra il 2007 e il 2008. L'uomo, Juan Carlos Sánchez Latorre, usava lo pseudonimo di "Lupo Cattivo" per condividere online immagini e video degli abusi. Era stato arrestato un anno fa in Venezuela dopo 5 anni di fuga.



Secondo la procura, aggiunge la Bbc, Sanchez Latorre adescava le sue vittime su internet e dava loro appuntamento nei centri commerciali, offrendo loro denaro in cambio di contatti sessuali. Se rifiutavano, i ragazzi venivano aggrediti. Le autorità ritengono che l'uomo abbia commesso altri reati in Venezuela prima di essere arrestato a Maracaibo ed estradato in Colombia nel settembre 2018.

