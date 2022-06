Morte annegate 16.000 pecore, erano stipate in una nave sovraccarica affondata in Sudan

Una nave zeppa di pecore è affondata domenica nel porto sudanese di Suakin, nel Mar Rosso determinando una strage di animali a bordo (tutto l'equipaggio è invece sopravvissuto). La nave bestiame stava trasportando gli animali dal Sudan all'Arabia Saudita quando è affondata a causa probabilmente del peso eccessivo. A bordo era stato caricato quasi il doppio degli animali consentiti. «La nave, Badr 1, è affondata durante le prime ore di domenica mattina», ha detto un alto funzionario portuale sudanese, parlando in condizione di anonimato. «Trasportava 15.800 pecore, oltre i limiti di carico». Il funzionario ha detto che la nave avrebbe dovuto trasportare solo 9.000 pecore.

The livestock vessel was heading from Sudan's port of Suakin to Saudi Arabia when it ran into trouble in the Red Sea. It was carrying 15,800 sheep, which was more than its capacity. 🤬💔https://t.co/ZNwzROEFfG

— XposeTrophyKilling (@TrophyXpose) June 12, 2022