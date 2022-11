Il mistero delle pecore che camminano in cerchio per 12 giorni potrebbe essere risolto

Uno scienziato dice che c'è una possibile spiegazione per il bizzarro fenomeno che coinvolge un enorme gregge di pecore riprese in un video mentre camminano in cerchio per 12 giorni di fila in Cina. Il filmato video, pubblicato su Twitter la scorsa settimana dal quotidiano statale cinese People's Daily, mostra dozzine di animali che marciano intorno a una fattoria nella remota regione cinese della Mongolia.

Gregge di pecore marcia in cerchio per 12 giorni consecutivi. «È un segno dell'apocalisse»

Pecore che girano in cerchio, il parere dell'esperto

Il tweet che accompagna il filmato raccapricciante ha assicurato agli spettatori che le pecore sono sane. Ora un esperto suggerisce che potrebbe esserci anche una ragione molto naturale dietro il comportamento sorprendente degli animali. "Sembra che le pecore siano nel recinto per lunghi periodi, e questo potrebbe portare a comportamenti stereotipati, con ripetuti cerchi a causa della frustrazione per essere nel recinto e limitato", ha detto Matt Bell, professore presso il Dipartimento di Agricoltura presso Hartpury University di Gloucester, in Inghilterra, a Newsweek . "Poi le altre pecore si uniscono, poiché sono animali da gregge, e legano o si uniscono ai loro amici".

WATCH 🚨 Hundreds of sheep have been walking around in a circle for over 10 days in Inner Mongolia, China pic.twitter.com/kaNoneQLrz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 18, 2022

Il comportamento sociale delle pecore è dominato dalla mentalità del gregge, che controlla i movimenti degli animali e protegge gli individui dai predatori spingendoli a fuggire dal pericolo come gruppo, secondo il Manuale veterinario Merck. Le pecore si muovevano in un cerchio quasi perfetto dal 4 novembre. Non è chiaro se si siano fermate per mangiare o bere o se si muovessero ancora all'unisono a partire da lunedì.

La proprietaria dell'allevamento di pecore, identificato come la signora Miao, ha affermato che lo spettrale giro delle pecore è iniziato con pochi animali prima che il resto del gregge si unisse. Sebbene ci siano 34 recinti per pecore nella fattoria, solo le pecore in uno dei recinti - il n. 13 - si erano comportate in questo modo.

La listeriosi

Alcuni hanno ipotizzato che il comportamento delle pecore potrebbe anche essere causato da una malattia batterica chiamata listeriosi, nota anche come "malattia circolare". Che può essere trasmessa attraverso cibo contaminato, suolo o feci animali. Provoca una vasta gamma di sintomi, tra cui depressione, perdita di appetito, febbre, paralisi parziale e comportamento circolare. La listeriosi di solito causa la morte degli animali infetti entro 48 ore, quindi non spiega come le pecore in Cina abbiano continuato a camminare in cerchio per 12 giorni.