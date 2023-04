Morto Paul Cattermole, la star del gruppo pop S Club 7 stava per partire per il tour di reunion. Aveva 46 anni

È morto Paul Cattermole, la star del gruppo pop S Club 7. Aveva 46 anni. Un comunicato è stato rilasciato dalla sua famiglia che ha condiviso la notizia della "morte inaspettata" con "grande tristezza". "È con grande tristezza che annunciamo l'inaspettata scomparsa del nostro amato figlio e fratello Paul Cattermole", hanno scritto. "Paul è stato trovato ieri, 6 aprile 2023, nella sua casa nel Dorset ed è stato dichiarato morto più tardi quel pomeriggio".

Le cause della morte

"Anche se la causa della morte è attualmente sconosciuta, la polizia del Dorset ha confermato che non ci sono state circostanze sospette. La famiglia di Paul, gli amici e gli altri membri dell'S Club richiedono privacy in questo momento". Paul purtroppo è passato poche settimane prima di andare in un tour di reunion con i suoi ex compagni di band alla fine di quest'anno. Una fonte ha detto al Sun che il gruppo era "a pezzi" per la notizia, e la compagna di band Hannah Spearritt "è crollata" alla notizia. "Sono tutti a pezzi", ha rivelato la fonte.

La carriera

Paul faceva parte del gruppo originale quando si è formato per la prima volta nel 1998, dopo essere stato notato dai produttori di 19 Management. Ha poi lasciato il gruppo nel 2002 per formare un nuovo gruppo chiamato Skua, ma si sono divisi un anno dopo. Dopo una pausa di due decenni dalla band, Paul e i suoi sei compagni di band originali, Hannah, Rachel Stevens, Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh e Jo O'Meara, hanno deciso di riunirsi per il nuovo tour che avrebbe avuto luogo in ottobre.