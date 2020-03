La passeggiata su un vulcano con la lava rovente: l'impresa del funambolo in Nicaragua

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto di lui, la lava ardente di un vulcano attivo, con i piedi che si tenevano in equilibrio su un cavo largo poco più di due centimetri e mezzo e lungo, in totale, 550 metri. Per il funambolo americano Nik Wallenda questa passeggiata è stata un'impresa da record. Uno dei suoi 11 guinness dei primati.Teatro dell'impresa è stato il vulcano Masaya, in Nicaragua. Per cercare di resistere ai gas nocivi Wallenda ha usato un respiratore. La camminata è durata, in totale, per 31 minuti e 23 secondi. E' la prodezza più lunga mai fatta dall'acrobata 41enne."Mi ci è per voluto rimanere calmo e molto concentrato. Se avessi lasciato che le mie emozioni prendessero il controllo, sarei stato troppo spaventato per finire la passeggiata", ha commentato Wallenda.Il Masaya è uno degli otto vulcani al mondo ad avere un lago di lava attivo nel suo cratere.