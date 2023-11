Passeggera spostata in seconda classe per fare posto a un pilota fuori servizio, lo sfogo del fidanzato: «Non è possibile»

Un passeggero ha affermato che l'American Airlines ha tolto alla sua ragazza il posto in prima classe in modo che un pilota fuori servizio potesse sedersi. "Siete tutti terribili", si è sfogato Jake Williams nel post, avvenuto su un non specificato volo regionale Embraer E-175 operato da AA.

Il filmato, girato da Williams, mostra l'uomo sul sedile. "Ecco il pilota sul sedile rotto da cui hanno buttato fuori la mia ragazza", si lamenta il passeggero nella clip. È interessante notare che i commentatori si sono schierati in gran parte dalla parte della compagnia aerea . “Immagina di piangere su @X perché ti è stato tolto il tuo upgrade gratuito”, ha criticato un commentatore di X. “Spero che @AmericanAir prenda nota e non ti offra mai un altro upgrade gratuito. Un altro si è arrabbiato : “Spero che ti bandiscano a vita. Ecco perché le compagnie aeree non concedono upgrade a causa di persone aventi diritto come te!”.