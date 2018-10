Partorisce su un marciapiede: «Non ho i soldi per ricoverarmi». Urla in strada. Le foto su Twitter

¡Insólito!En plena #AvUniversidad entre las esq Monroy a Perico de #LaCandelaria #Ccs dio a luz una chama tirada en la calle, es de escasos recursos y por lo que contó le fue imposible ingresar a una maternidad. Al rato llegó la @CPNB_VE y la trasladó ¡@AlvaradoC_MPPS negligente! pic.twitter.com/XRBOnLlu5C — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) 25 ottobre 2018

Haperché non aveva soldi per farsi ricoverare. La terribile storia che ha fatto il giro dei social viene da Caracas, Venezuela, ed è stata resa nota da un giornalista locale,, che ha diffuso anche le immagini sul suo profilo Twitter.La giovane mamma,, tra le urla dei passanti che cercavano di aiutarla: secondo Rojas la partoriente avrebbe raccontato dio una clinica perché non aveva il denaro necessario.La Polizia, arrivata sul posto, sarebbe poi intervenuta portando via la ragazza e portandola in un centro medico per gli accertamenti del caso. Una storia che conferma, se ce ne fosse bisogno, come in alcuni Paesi ilè un optional, e chi non ha soldi per curarsi o farsi ricoverare spesso rischia la sua, di salute, e quella dei propri figli.