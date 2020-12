Parigi, Tour Eiffel: venduto un troncone della scala per 274.000 euro

È stato venduto per 274.475 euro uno dei tronconi della scala della Torre Eiffel di Parigi. Composto da quattordici gradini, era stato smontato già nel 1983 per far posto all'ascensore. La scala fu poi suddivisa in 24 tronconi, di cui uno è ancora oggi conservato al primo piano del monumento: altri tre tronconi si trovano in musei francesi, mentre i rimanenti venti furono venduti a collezionisti provenienti da tutto il mondo.

Il troncone in questione, quindi, è stato acquistato oggi all'asta da Artcurial ed è destinato a diventare parte di una collezione privata europea. Il pezzo in questione è alto 3 metri e proviene dalla costruzione originaria della Torre Eiffel, risalente al 1889: collegava il secondo e il terzo piano del monumento, ed era di proprietà di un altro collezionista.

