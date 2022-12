Parigi, spari in un centro culturale curdo. «Due morti e quattro feriti». Fermato un uomo

Scene di panico a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo: due morti e quattro feriti è il primo bilancio. Due dei feriti sono in condizioni gravissime, fa sapere la procura. Stamattina - secondo Le Parisien - un uomo di 69 anni ha sparato contro diverse persone nel centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d'Enghien, nel 10° arrondissement della capitale francese. L'uomo ha fatto partire diversi colpi e alcune persone sono rimaste ferite, spiega Agence France-Press. Un negoziante di un edificio vicino, ha detto di aver sentito «da sette a otto spari in strada. Sono stati momenti di panico totale, siamo rimasti rinchiusi».

🔴 2 personnes ont été tuées et 4 blessées ce vendredi à la suite de coups de feu à Paris, rue d’Enghien, dans le Xe arrondissement



Parmi les blessés, 2 se trouvent en urgence absolue



Un homme a été interpellé et placé en garde à vuehttps://t.co/a60vQxTcxn — Le Parisien (@le_Parisien) December 23, 2022

Chi è l'uomo arrestato

Di nazionalità francese, sarebbe un pensionato della SNCF, dove lavorava come autista. Aperta un'inchiesta per omicidio volontario e violenza aggravata. Su Twitter, la questura invita i parigini a «evitare la zona» e a «far intervenire i servizi di emergenza».

#Paris10 rue d'Enghien, intervention de police en cours. ➡️ Une personne interpellée

🔴 Évitez le secteur et laissez les services de secours intervenir pic.twitter.com/5C5wcKCCHk — Préfecture de Police (@prefpolice) December 23, 2022

La sindaca: terribile attacco

«Grazie alle forze dell'ordine per l'intervento decisivo questa mattina durante il terribile attacco nel decimo arrondissement. Un pensiero alle vittime e alle loro famiglie. Siamo al loro fianco. Una cellula psicologica aprirà presso il municipio del decimo arrondissement», ha scritto in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.