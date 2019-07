Vince l'Algeria, caos festeggiamenti (e un morto) in Francia. La foto della motosega sugli Champs-Élysées

«Una Parigi in festa dopo la vittoria dell'Algeria». Niall Quinn, un esperto di comunicazione online, inizia la diretta social della notte di terrore in Francia riprendendo la festa dopo la qualificazione dell'Algeria per le semi finali della Coppa d'Africa. Ma poco dopo, la vittoria diventa un susseguirsi di saccheggi, violenze e anarchia totale.

«La polizia disperde la folla» scrive su Twitter il deputato che pubblica un video. Il reporter e giornalista Clement Lanot riprende invece il saccheggio di negozi di moto, in particolare della Ducati. Sugli Champs Elysees compare addirittura una persona con una motosega: la foto è pubblicata su Twitter dall'utente Michel St-P. Lo scatto è così assurdo che molti hanno pensato a un fotomontaggio.



Un altro utente invece, stando ben attento a non farsi vedere, mentre guida la sua auto, filma la corsa di un bus vandalizzato e rubato da un gruppo di tifosi algerini. La strada storica di Parigi è invasa da auto, bloccata. «Tutto questo per una partita di calcio?» scrive Sama Cartier mentre pubblica il video del caos. Dall'account Twitter Le Maghere Bien arriva un video sull'assalto a un'auto mentre prova a percorrere una strada: botte alle portiere e alla fine decine di ragazzi saltano sul tetto della vettura.

#Algérie #CAN2019 : La célébration des Algériens à Paris dégénère, des magasins pillés ! pic.twitter.com/2jbN9P9J2f — Africa Tshangu TVNews (@TvnewsAfrica) 12 luglio 2019

DIRECT 🇫🇷 Incidents après la victoire de l'Algérie en quart de finale de la #CAN2019 : des affrontements toujours en cours notamment sur les Champs-Élysées à Paris, où les forces de l'ordre ont fait usage de moyens lacrymogènes. (images @Actu17) #CIVALG https://t.co/3B1momT4Yr pic.twitter.com/DlHJ0qGTjT — Actu17 (@Actu17) 11 luglio 2019

Donna morta a Montpellier. Una donna morta a Montpellier, scontri a Marsiglia, saccheggi di negozi nel centro di Parigi, 74 persone fermate in tutta la Francia. È questo il bilancio di una nota di follia fra i tifosi che festeggiavano la qualificazione dell' Algeria per le semi finali della coppa d'Africa, a quanto riferisce Le Parisien. L'episodio più grave è avvenuto a Montpelier dove un tifoso 21enne ha perso il controllo della sua automobile e ha travolto una donna e i due figli che camminavano a piedi. La madre è stata uccisa, mentre il suo bebè è stato ricoverato con gravi ferite. La figlia 17enne ha riportato ferite agli arti inferiori.

Les trouduc du #RaSEUMblementNational ont la mémoire très courte

Des FRANÇAIS bien blanc comme eux ont fait pas mal de connerie aussi lors de la victoire de la France en coupe du monde #Algeriens #Algérie #Paris #ChampsElysées pic.twitter.com/8N198xD7xf — LE MAGHRĖ BIEN (@ritah69) 12 luglio 2019

Ultimo aggiornamento: 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA