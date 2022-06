Parigi nega l'estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Pietrostefani, mandante dell'omicidio di Luigi Calabresi

La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i 10 ex terroristi delle Br arrestati nell'ambito dell'operazione 'Ombre rosse' nell'aprile 2021, tra cui l'ex militante di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi il 17 maggio 1972, di cui Pietrostefani è stato riconosciuto come uno dei mandanti e per questo condannato a 22 anni.

Francia nega estradizione ex Br italiani

I dieci italiani rifugiati in Francia sono condannati per reati legati all'eversione comunista negli anni ‘70 e ’80 e per i quali l'Italia aveva chiesto l'estradizione.

Facevano tutti parte di formazioni armate di ispirazione comunista. Sono Enzo Calvitti, 67 anni; Narciso Manenti, 64 anni; Giovanni Alimonti, 66 anni, Roberta Cappelli, 66 anni; Marina Petrella, 67 anni; Sergio Tornaghi, 63 anni; Maurizio Di Marzio, 60 anni. Raffaele Ventura, 70 anni; Luigi Bergamin, 72 anni.

Per molto tempo la Francia ha escluso di concedere l'estradizione a chi vi si rifugiasse perché accusato di atti violenti di ispirazione politica: era la “Dottrina Mitterand”, dal nome del presidente in carica dal 1981 al 1995, che sotto la presidenza di Emmanuel Macron Parigi ha deciso di abbandonare.