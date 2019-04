Parigi, incendio a Notre-Dame DIRETTA Cattedrale evacuata, volta in fiamme

Un grande incendio è in corso alla cattedrale Notre-Dame di Parigi. Le immagini diffuse sui social mostrano intenso fumo bianco uscire dal tetto della chiesa, simbolo della cristianità in tutto il mondo. Secondo le prime indicazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato da un'impalcatura dei lavori di restauro.

Le fiamme hanno raggiunto la volta della cattedrale, il monumento storico più visitato d'Europa, che è stata evacuata. Un ampio perimetro di sicurezza è stato disposto dalle forze di sicurezza. L'intera Ile-de-la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame, è isolata, i turisti - molto numerosi - sono dall'altra parte della Senna e fissano le fiamme che stanno divorando il tetto e la guglia del monumento gotico. Sul posto sono già crollate parte delle impalcature che servivano per i lavori.

Diversi elicotteri sorvolano la zona. La prefettura di Parigi ha disposto di «evitare l'area e facilitare il passaggio dei veicoli di soccorso e l'intervento delle forze dell'ordine». Secondo i pompieri l'incendio si è sviluppato alle 18.50 nel solaio della cattedrale ed è «potenzialmente legato» ai lavori di ristrutturazione in corso.

Il presidente Emmanuel Macron ha rinviato l'intervento di stasera in tv in cui avrebbe dovuto annunciare attese riforme.

«È così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo. Occorre agire in fretta». Così il presidente Usa, Donald Trump, su Twitter dopo che la notizia e le immagini del rogo di Notre Dame stanno facendo il giro del mondo.



So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 aprile 2019