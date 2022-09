Parigi, colossale incendio devasta a Rungis il più vasto mercato ortofrutticolo del mondo Video

Un vasto incendio ha attaccato il mercato ortofrutticolo di Rungis, tra Parigi e l'aeroporto di Orly, considerato il più grande del mondo. Le fiamme hanno attaccato un capannone verso le 16 e si sono poi estese a molti altri nonostante l'intervento di un imponente schieramento di vigili del fuoco.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les fumées de l’incendie du Marché International de Rungis sont visibles à plusieurs kilomètres. (Images <a href="https://twitter.com/CLPRESSFR?ref_src=twsrc%5Etfw">@CLPRESSFR</a>) <a href="https://t.co/19aMrtP6Sd">https://t.co/19aMrtP6Sd</a> <a href="https://t.co/ZV8afh3NLr">pic.twitter.com/ZV8afh3NLr</a></p>— Clément Lanot (@ClementLanot) <a href="https://twitter.com/ClementLanot/status/1573999935627960321?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Il Min (Marché d'Intérêt National) si estende su oltre 232 ettari e ogni giorno movimenta 6mila tonnellate di alimenti, compresi carne e pesce, che raggiungono 18 milioni di consumatori. Alle strutture lavorano oltre 11mila persone.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Enormous fire break out at the Rungis International Market, one of the largest wholesale food markets in the world, in Paris, France. <br><br>Do you see it yet?<a href="https://t.co/X3AXpUg3dp">pic.twitter.com/X3AXpUg3dp</a></p>— WOLSNED 🇬🇧 (@wolsned) <a href="https://twitter.com/wolsned/status/1574011528495435777?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>rungis paris