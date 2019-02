Asse Parigi-Berlino, la proposta: «Fondi Ue solo a Paesi con conti in regola»

Germania e Francia si sono accordate sulla proposta sull' eurobudget, in linea con quanto annunciato due giorni fa dal ministro tedesco Olaf Scholz. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo il documento citato dal giornale, l'eurobudget sarebbe parte del bilancio Ue, e sarebbe concepito proprio per sostenere le riforme nazionali. Si afferma quindi la linea tedesca, che prevede l'accesso all' eurobudget solo per chi fa le riforme indicate nell'ambito del semestre europeo.

Ultimo aggiornamento: 21:02

