Parigi, bambina di 12 anni trovata morta in un baule: era scomparsa all'uscita di scuola

Orrore a Parigi. Il corpo senza vita di una bambina di 12 anni è stato ritrovato in un baule venerdì sera, nel 19° arrondissement di Parigi. La vittima aveva ferite alla gola. È stata aperta un'indagine, affidata alla polizia giudiziaria.

Il mistero di Chivasso, Giuseppina Arena uccisa per soldi: dietro l'omicidio della 52enne l'eredità ricevuta dopo la morte della madre

L'ultimo avvistamento a scuola



Secondo le prime informazioni, la vittima avrebbe dovuto lasciare scuola venerdì alle 15 . Non vedendola tornare, sua madre si è recata alla stazione di polizia del 19° arrondissement per denunciare la sua scomparsa. Nel frattempo, suo padre, che è un custode di un edificio, ha chiamato la polizia per spiegare che una telecamera di sorveglianza l'aveva filmata mentre tornava a casa. Ma la bambina, non è mai tornata nell'appartamento di famiglia. La polizia, temendo che la giovane fosse stata rapita, ha dispiegato mezzi significativi per trovarla.



La scoperta del cadavere

Alle 23:20, un senzatetto di 42 anni ha detto alla polizia di pattuglia di aver trovato il corpo di una bambina. Nel cortile interno di un edificio, c'erano due valigie e una scatola di plastica opaca, con alcuni tessuti che nascondevano il contenuto. Dentro c'era il corpo senza vita della bambina. La vittima aveva ferite alla gola. Occorre fare un'autopsia per determinare con precisione le cause della sua morte.

Quattro arresti

Quattro persone, il cui ruolo resta da definire, sono state arrestate, ha riferito una fonte giudiziaria a 20 Minutes. Sono state arrestate questa mattina a Bois Colombes (Hauts-de-Seine), alle 6 del mattino. Gli investigatori li avrebbero arrestati sfruttando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia stava cercando in particolare una donna che era stata filmata con un baule.