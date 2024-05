Olimpiadi di Parigi, sventato attacco terroristico allo stadio di Saint Etienne: indagato 18enne ceceno

I media francesi parlano di un attacco sventato alle partite di calcio previste in occasioni delle Olimpiadi di Parigi che si apriranno a luglio. Lo riferisce Bfmtv, che cita fonti di polizia, secondo cui i servizi interni (Dgsi) il 22 maggio scorso hanno fermato un ceceno 18enne, sospettato di voler compiere un attentato contro lo stadio Geoffroy-Guichard a Saint Etienne, che ospiterà diversi incontri.

Il giovane ha negato l'accusa di stare pianificando un attacco, mentre ha ammesso «scambi e conversazioni» su app di messaggistica criptate. In una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una foto sul computer dello stadio di Saint Etienne e alcuni video dello stesso impianto nel suo telefono.

Saint-Étienne: "Il s'agit ici, du premier attentat déjoué" contre les JO, selon le ministère de l'Intérieur pic.twitter.com/qC63qMN3YY — BFMTV (@BFMTV) May 31, 2024

Stando ai primi elementi dell'inchiesta, il giovane ceceno voleva colpire lo stadio Geoffroy-Guichard, dove sono in programma diversi incontri di calcio per Parigi 2024.

L'attentato avrebbe dovuto colpire sia spettatori sia membri delle forze dell'ordine.

Il ceceno, che aveva già fatto alcune ricognizioni sul posto, è stato arrestato in casa sua e dal 26 agosto è ufficialmente indagato in detenzione provvisoria. La tv BFM precisa che l'accusato nega tutto, ammettendo soltanto di aver avuto qualche «conversazione» sul tema attraverso la messaggistica criptata di alcune applicazioni.

In casa, gli inquirenti hanno trovato una foto dello stadio su un computer e alcuni video, sempre dell'impianto di Saint-Etienne, sul cellulare del ceceno. Il giovane risulta incensurato ed è arrivato in Francia, con la sua famiglia, nel 2023. In un comunicato, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, si è «rallegrato con i servizi di informazione» per la loro mobilitazione nella lotta al terrorismo: «si tratta del primo attentato sventato contro i Giochi olimpici e del 50/0 sventato dal 2017». Nello tadio Geoffroy-Guichard di Saint-Etienne, sono in programma fra il 24 e il 31 luglio prossimi 6 incontri di calcio.

Secondo il Ministero, si tratta del cinquantesimo attacco sventato dal 2017

«Si tratta del primo attacco sventato contro i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e il cinquantesimo attentato sventato dai nostri servizi di intelligence dal 2017», sottolinea il ministro.