Parigi, accoltella quattro passanti: uno è in fin di vita. L'uomo ucciso dalla polizia

Attimi di terrore alle porte di Parigi dove un uomo armato di coltello oggi ha ferito quattro persone. È accaduto a Villejuif, alle porte di Parigi. L'aggressore ha tentato la fuga ma la polizia gli ha sparato ed è morto. Lo riferisce BfmTv. Secondo Le Parisien, una delle tre persone colpite con dei fendenti sarebbe in arresto cardiocircolatorio.

