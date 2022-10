Esplosioni Kiev, missili sul parco giochi: i crateri nell'area per bambini. «Crimine di guerra»

Strade chiuse al traffico, treni su tutte le linee della metropolitana sospesi. Kiev si è risvegliata sotto i missili russi. Un attacco che non ha risparmiato edifici e infrastrutture civili. E nemmeno un parco giochi per bambini.

Anche il playground Shevchenko, nell'omonimo distretto della Capitale ucraina, è stato colpito. I video pubblicali sul web mostramo un cratere vicino alle altalene. I missili hanno colpito - oltre al distretti di Shevchenkiv - anche Solomyan. Il ministro della sicurezza britannico Tom Tugendhat ha bollato gli attacchi alle città ucraine come «crimini di guerra».

Children's playground in the center of Kyiv after the attack. pic.twitter.com/uA2JdAjsSE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2022