Parcheggi in sosta vietata, niente multa. In Svizzera i vigili regalano mandorle: ecco perché

Niente sanzioni per chi parcheggia in sosta vietata, ma mandorle salate. In Svizzera, a Crans-Montana, un Comune di poco più di 10mila anime del Canton Vallese, celebre per le sue piste da sci, la polizia locale gioca con le parole per tentare di educare chi si diverte a lasciare la macchina fuori dalle zone consentite.

E così, visto che in francese le parole “mandorla” e “ammenda” si dicono in un modo simile ("amande" la prima, "amende" le seconde), gli agenti hanno sfruttato le festività natalizie per educare, a loro modo, chi non rispetta le regole.

“Benvenuti a Crans-Montana – si legge sul testo che viene lasciato sulle auto – Abbiamo constatato che il vostro veicolo è parcheggiato in modo non conforme. Per favore rispetta la segnaletica in futuro. Noi ci permettiamo comunque di distribuirvi qualche ‘mandorla’ salata. Buone feste”.

Il testo, riporta il quotidiano svizzero Le Matin, è scritto in inglese e in francese e ha alcune mandorle tostate contenute in una bustina.



