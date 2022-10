Usa schierano Screaming Eagles al confine con l'Ucraina: chi sono i paracadutisti per la prima volta in Europa dopo 80 anni

Li chiamano Screaming Eagles. Sono una celebre divisione dell'esercito americano. Truppe di paracadutisti d'élite attualmente di stanza in Romania, che confina con l'Ucraina sulla costa del Mar Nero, un'area strategicamente importante poiché le forze russe tentano di spostarsi nella regione di Kherson. Schierati in Europa per la prima volta da 80 anni a questa parte.

CHI SONO GLI SCREAMING EAGLES

La 101esima divisione dell'esercito americano ha di stanza circa 4.700 soldati. Afferma di essere «pronta a difendere ogni centimetro del suolo della Nato». Le truppe hanno iniziato ad arrivare in Romania a giugno e ora hanno iniziato a condurre esercitazioni nell'area insieme alle truppe rumene. Il vicecomandante della divisione è il generale di brigata John Lubas che ha affermato alla Cbs: «Portiamo una capacità unica, dalla nostra capacità di assalto aereo. Siamo una forza di fanteria leggera, ma ancora una volta portiamo quella mobilità con noi, per i nostri aerei e assalti aerei».

I TRASCORSI

La divisione di paracadutisti è celebre per i suoi exploit in grandi battaglie come la guerra del Vietnam e durante la battaglia delle Ardenne, l'operazione Overlord e l'operazione Market Garden durante la seconda guerra mondiale. Le esercitazioni della Divisione sono organizzate come deterrente, ma anche per prepararsi a un possibile attacco, sebbene improbabile.