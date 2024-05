Papua Nuova Guinea, la frana tiene duemila persone e 150 case sepolte sotto terra: è emergenza

Il disastro creato dalla frana in Papua Nuova Guinea è evidente dallo sforzo che si sta facendo anche solo per capire quante vittime ci sono e quanti danni.

Ci sono più di duemila persone sepolte sotto i detriti della montagna che si è letteralmente staccata e circa 150 case, sempre seppellite dall'enorme smottamento che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in una zona montuosa e quasi inaccessibile del Paese. Lo ha comunicato Port Moresby alle Nazioni Unite: «La frana ha sepolto più di 2.000 persone vive e ha causato gravi distruzioni», ha dichiarato il centro nazionale disastri del Paese all'ufficio Onu di Port Moresby.

Continuing to work closely with local authorities and partners to assist those affected by the recent landslide in Enga Province, PNG. Communities estimate 670 people missing but the exact number to be ascertained as search and rescue efforts continue.#Yambili #Landslide pic.twitter.com/bfJymJKGA5

— United Nations in Papua New Guinea (@UNinPNG) May 27, 2024