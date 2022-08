Pappagallo verde: cosa sono le mine antiuomo russe

Secondo l'intelligence d'oltremanica, la Russia sta riutilizzando in Ucraina, come fece in Afghanistan, le "butterfly mines" le mine antiuomo conosciute come "pappagallo verde". Una mina micidiale a dispersione talmente diffusa da aver causato la morte e il ferimento di migliaia di civili in numerosi conflitti. In particolare quest'arma è tristemente nota per l'uso indiscriminato che Mosca ne fece durante la guerra sovietico-afgana (1979-1989). Va detto che lo stesso tipo di mine è stato ustao anche

Molti furono i bambini che durante quel conflitto persero la vita o rimasero mutilati a causa di queste mine, scambiandole per giocattoli, anche a causa della loro forma piccola e del colore verde. Per tentare di eliminare la diffusione di questa pericolosissima mina antiuomo, i membri dell'ONU avevano sottoscritto il Trattato di Ottawa del 1997. Un accordo volto a proibirne l'uso. L'accordo tuttavia, vide il rifiuto di 36 Stati (fra cui Stati Uniti e Russia).

Cos'è il pappagallo verde

La mina ha un meccanismo abbastanza vecchio per cui in molti casi non è immediatamente letale, ovviamente la detonazione provoca ferite che possono portare alla morte o alla menomazione. La sigla del "pappagallo verde" è PFM-1 o PFM-1S a secondo del modello. Il suo meccanismo di autodistruzione si attiva circa 24 ore dopo il suo armamento. La mina viene lanciata sul territorio tramite un sistema a dispersione attraverso aerei, elicotteri e razzi da artiglieria (questi ultimi posso arrivare a trasportare fino 312 mine).

Durante la "semina" la mina non detona all'impatto perché uno speciale meccanismo impedisce l'esplosione a seguito degli urti. Le mine negli anni sono state disperse ovunque, per questo viene insegnato ai bambini a non avvicinarsi quando intravedono oggetti simili. La mina ovviamente rappresenta un pericolo per tutti, non solo per i bambini. Possono infatti rimanere nascoste nella vegetazione o nel fango, dove la loro forma irregolare ed i colori mimetici, come il verd, ne rendono l'individuazione estremamente difficile. In Italia grande sensibilità sull'argomento è stata creata grazie al libro di Gino Strada, Pappagalli verdi. I territori sui quali questa mina è stata ritrovata sono: Vietnam, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Cecenia. Lo scorso dicembre, in Italia è stata votata dal Parlamento una legge che impedisce il finanziamento delle mine antiuomo.

