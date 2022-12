Papà scopre che la figlia ha tradito il fidanzato e glielo dice: «È stata con un altro»

A scoprire i tradimenti possono essere pure i padri. Sui social è diventata virale la storia di un papà che ha detto al fidanzato della figlia che lo tradiva. "Papà dell'anno", è stato ribatezzato l'uomo. Di lui è apparsa su Reddit solo un'immagine, di quella che è probabilmente un frame del video di tiktok dove l'uomo ha raccontato l'episodio.

Papà scopre tradimento figlia e lo dice al fidanzato, il video

Il video del racconto è stato condiviso su Tiktok, come si può vedere dal fotogramma ripreso. Però poi l'immagine è stata diffusa su reddit, dove il post ha raggiunto 100 mila persone e migliaia di commenti. Un caso, dunque, che fa discutere. Il padre, inoltre, dall'immagine appare contento da quanto ha compiuto.

I casi simili

Diversi i commenti delle persone al post sui tradimenti. C'è un utente che dice di vivere in Nuova Zelanda e che è volato nell'Isola del Sud per il funerale di un familiare (il fratello preferito di mia madre) al liceo. È stato lì per una settimana. E la ragazza (17 anni) lo ha tradito mentre ero via. Poi, però, la sorella di 7 anni ha fatto la spia. Sua madre ha divorziato perché è stata tradita, ha cacciato la sua (ex) da casa e ha dato la custodia al padre. "Le ho detto che si sarebbe adattata di più a lui - si legge nel commento -, poi la madre mi ha mandato un messaggio per dirmi cosa era successo".