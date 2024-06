G7, Papa Francesco oggi è la star più attesa: asse con Giorgia Meloni su aborto e intelligenza artificiale

dal nostro inviato

SAVELLETRI Tutti parlano di lui. Tutti aspettano lui. La super-star di questo vertice, il top player, il leader dei leader del G7 è Francesco. Il Papa ha vinto la sua partita, anche se perfino per lui non è una partita facile viste le polemiche sull’aborto che lo hanno preceduto ma Meloni sembra aver risolto, con qualche fastidio di Biden, prima ancora di scendere in campo. Arriva oggi al summit e perfino la gente, che finora ha snobbato questo evento blindatissimo che per i pugliesi è vicino ma lontano, ieri sera mentre Meloni e gli altri capi di governo cenavano al castello svevo di Brindisi ha provato in qualche caso ad avvicinarsi incuriosita: «Ma davvero c’è Francesco?». Proprio prima di sedersi a tavola, nella cena offerta dal presidente Mattarella, Meloni si è detta con alcuni commensali «inorgoglita al massimo» perché il Papa ha accettato di esserci da stamane tra i padroni del mondo in cui lui si ritiene, sapendo bene che così non è, un umile pastore e oggi dirà a tutti i leader: «Pregate per me». E loro lo faranno. Giorgia scherza: «Ci ha fatto la grazia di unirsi a noi». No, nessuna grazia, e lei lo sa: si tratta di una missione, per Francesco, ad altissimo contenuto politico-culturale.

Le defezioni tra le first lady al G7, al posto di Jill (Biden) e Brigitte (Macron) protagonista diventa il “signor Ursula”

TECNOLOGIA E ULIVI

«Umanizzare l’intelligenza artificiale, non farsi trascinare dalla tecnologia che travolge la persona», questa la previsione sulle sue parole a Borgo Egnazia dove Francesco respirerà a pieni polmoni l’odore dei meravigliosi ulivi presenti, simbolo di pace, e allo stesso tempo di un impegno non privo di qualche criticità.

Come dice il ministro Lollobrigida, cognato di Giorgia, e Giorgia la pensa esattamente come lui, «sarebbe stato davvero inopportuno parlare di aborto nella bozza del G7 mentre arriva Francesco».

Ma si sa: è un tipo coraggioso Bergoglio. Arriva dove tutti lo amano, a cominciare dal cattolicissimo Biden, ma dove non tutti - proprio a cominciare dal presidente americano - condividono alcune sue battaglie. Saranno interessantissimi i dieci incontri bilaterali che in poche ore Francesco avrà. Oltre quello con Biden, quello con Macron, il quale considera il pacifismo totale di Francesco, moralmente inappuntabile, troppo rigido in una fase drammatica per le sorti dell’Ucraina. Gli sherpa del presidente francese fanno notare che «tutti, a tutti i livelli, in ogni ambito, devono battersi con maggiore efficacia contro il militarismo russo e al fianco dell’Occidente». Chissà se in queste parole non ci sia un’implicita notazione al fatto che Bergoglio viene dalla «fine del mondo», da quell’America Latina che l’occidentalismo statunitense spesso lo ha mal sopportato. E comunque, Francesco vedrà oggi anche Zelensky. Che si sente poco supportato dalla chiesa cattolica, anche se saranno le cortesie diplomatiche quelle che finiranno - ma non è detto - per prevalere nella faccia a faccia. Il bilaterale con Erdogan, sul tema Ucraina e Medio Oriente, si annuncia molto interessante. Perché Francesco considera il premier turco un prezioso costruttore di pace. E ancora. Tutti a chiedersi: come si guarderanno Francesco e Macron, visto che quest’ultimo è riuscito a inserire il diritto all’aborto nella Costituzione francese? Ovvio, saranno tra loro, e tra Francesco e tutti gli altri, salamelecchi. Perché così si usa, ed è bene, negli eventi diplomatici. Ma la crudezza della politica resta, anche quando c’è di mezzo Sua Santità.

«FEDELE TRA FEDELI»

Meloni che finora è stata di gran lunga la star, in quanto padrona di casa del G7, oggi dice di voler essere una «fedele tra fedeli». La sintonia tra lei e Francesco però è speciale. La decisione governativa di aprire i consultori alle associazione Pro Vita è la riprova, ben presente al Papa, di quanto sul tema della natalità ci sia consonanza profonda tra Palazzo Chigi e Santa Marta. Magari ce n’è meno, ma lì è la Cei del cardinale Zuppi e non Francesco a occuparsi dei dossier, sulle riforme dell’autonomia e del premierato ma, appunto, non si tratta di materia di diretto interesse papale. Mentre l’invio di altre armi all’Ucraina e di nuovi stanziamenti di denaro per la difesa di Kiev, che è il cuore di questo G7, vede Francesco notoriamente su un’altra sponda, che è insieme celeste e arcobaleno. Quanto alle migrazioni, e oggi il tema non sarà centrale ma ci sarà, tra Francesco e Giorgia le distanze sarebbero potute essere di più ma vince la voglia di capirsi. Mentre sull’intelligenza artificiale, il solo fatto che Palazzo Chigi abbia affidato a padre Benanti la guida della commissione ad hoc (prima affidata al laico Giuliano Amato) dice molto della sintonia tra le due sponde del Tevere.