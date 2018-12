Pensava di avere una "pancia da birra", invece era un tumore: sei ore per rimuoverlo

Ultimo aggiornamento: 10:27

Ha sempre pensato come la sua fosse una “pancia da birra”. Invece aveva un tumore nello stomaco di 31 chili. Vittima di questa sorpresa è stato il californiano Hector Hernandez.Si è reso conto che qualcosa non andava quando ha notato come il suo stomaco stava continuando a ingrandirsi senza una apparente ragione.Secondo quanto riporta Cbs Los Angeles una tac gli ha salvato la vita. Infatti quel suo pancione non era solo grasso: aveva un liposarcoma retroperitoneale, un tumore raro che cresce nelle cellule adipose.A salvargli la vita è stato William Tseng, un oncologo della Keck School of Medicine della University of Southern California, specializzato a rimuovere masse giganti.Dopo sei ore di operazione e una settimana di ricovero lui, che pesava 136 chili, ne è arrivati a perdere 45.