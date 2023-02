Pallone spia cinese intercettato sopra gli Usa. «Ha sorvolato una base con missili nucleari»

Pallone spia cinese sorvola gli Stati Uniti. Il Pentagono sta seguendo e monitorando un pallone aerostatico da ricognizione cinese sopra gli Stati Uniti continentali. Lo riportano i media Usa, citando dirigenti della Difesa. L'avvistamento del pallone aerostatico (simili a quelli usati per studi della stratosfera, tra i 15 e i 60 chilometri di quota) è avvenuto pochi giorni prima che il segretario di Stato Antony Blinken si rechi nella capitale cinese per colloqui ad alto livello. L'incidente segna una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino.

Il pallone aerostatico spia cinese avvistato sopra gli Stati Uniti continentali e monitorato dal Pentagono ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. Lo scrivono i media americani. Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio di danni per le persone a terra a causa della caduta di detriti. Hanno aggiunto che il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello «spazio esterno», ma non hanno svoluto specificare quanto in alto si trovi. Un alto funzionario della Difesa ha dichiarato che gli Stati Uniti sono «molto sicuri» che si tratti di un pallone aerostatico cinese ad alta quota che sta sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni. «E' chiaro che l'intento di questo pallone è la sorveglianza», ha detto il funzionario. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti dirigenti militari e della Difesa per esaminare il profilo di minaccia del pallone e le possibili risposte, che sono state presentate mercoledì al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Gli Usa hanno contattato i funzionari cinesi «con urgenza» e hanno comunicato la gravità della situazione. Il segretario stampa del Pentagono, il generale di brigata Patrick Ryder, ha dichiarato che «questo tipo di attività è stata osservata in precedenza negli ultimi anni. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili».

Il portavoce del Pentagono Pat Ryder ha riferito che gli Usa «hanno rilevato e stanno monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento». «Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino», ha aggiunto.

«Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili», ha proseguito.

Mercoledì il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della difesa hanno informato Joe Biden. Il presidente aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota dopo che è stato avvistato e segnalato dai passeggeri di un aereo di linea commerciale, hanno riferito dirigenti americani. Il Pentagono si è opposto alla mossa, temendo vittime civili. Palloni di questo tipo sono usati anche dagli stessi Stati Uniti, anche se è controversa la loro utilità per l'impossibilità di dirigerli verso un obbiettivo preciso.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C

— Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023