Palazzo di Vetro dell'Onu, uomo armato minaccia di suicidarsi: polizia in allarme

«Metti la pistola giù, ci sono modi migliori per far passare il tuo messaggio», avrebbe urlato un agente di polizia rivolgendosi a un uomo armato avvistao nella zona del Palazzo di Vetro delle Nazioni Uniti a New York. L'edificio è stato transennato e sul posto sono intevenute le forze dell'ordine che stanno monitorando la situazione. L'uomo viene descritto bianco e con i capelli grigi e «minaccia di suicidarsi». Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Quando è scattato l'allarme nella sala del Consiglio di Sicurezza era in corso una riunione sull'Iraq.

APPROFONDIMENTI MONDO Washington, sparatoria in strada a 3 km dalla Casa Bianca: un... MONDO Wisconsin, polizia spara alla schiena a un afroamericano...

California, 4 bambini sotto i 12 anni e la mamma uccisi a colpi di arma da fuoco: il padre si consegna

UN headquarters cordoned off as armed man seen outside, a man is spotted with a gun walking outside #UnitedNations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/ESjOGCxhey

— Amit Sahu (@amitsahujourno) December 2, 2021