Pakistan, sparatoria in corso in un hotel di lusso a Gwadar: «Panico tra i turisti»

Sparatoria in corso in un hotel di lusso a Gwadar, in Pakistan. Un commando composto da almeno tre uomini armati ha attaccato un hotel a cinque stelle a Gwadar, il Pearl Continental, nella provincia pachistana del Baluchistan. Nell'edificio è in corso un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Secondo i media, nell'hotel ci sono numerosi ospiti cinesi.

Gunshots heard as terrorists enters five-star hotel in Gwadar https://t.co/4nvqfI5hps pic.twitter.com/wUPxIkbR06 — 92 News HD Plus (@92newschannel) 11 maggio 2019

