Pakistan, bimba di 4 anni violentata, strangolata e gettata in una fognatura: era sparita mercoledì scorso

Orrore in Pakistan. Una bimba di 4 anni è stata violentata, poi strangolata e gettata in una fognatura nella provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce la polizia. La piccola era scomparsa da casa mercoledì scorso: il giorno dopo alcune persone l'hanno ritrovata morta nella fognatura.

#TimeToHangRapists@TeamPakDefense

KOHAT: The 4-year-old girl who went missing in Khyber Pakhtunkhwa's Kohat division two days ago was "brutally murdered" and did not drown, an autopsy report revealed Friday@imranist45 pic.twitter.com/YOQQKKt0OM

— saima pti🇧🇫🇧🇫 (@imranist45) March 27, 2021